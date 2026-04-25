«Судьбу медалей не должны решать такие пенальти». Мор — о матче «Спартака» и «Краснодара»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал назначенный пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча завершилась победой южной команды со счётом 2:1. Один из голов «Краснодара» был забит Эдуардом Сперцяном после спорного назначения пенальти.

«Судьбу чемпионства, медалей или борьбы за выживание не должны решать такие пенальти. Кордоба подтолкнул Умярова, мяч ударился, мне кажется, в предплечье. Не должны судьи такие пенальти ставить. Если есть возможность не ставить такие неочевидные пенальти, то это надо делать. Футболисты должны соревноваться между собой», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Зенит», который потерял очки в 26-м туре.