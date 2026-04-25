Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Судьбу медалей не должны решать такие пенальти». Мор — о матче «Спартака» и «Краснодара»

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал назначенный пенальти в матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром». Встреча завершилась победой южной команды со счётом 2:1. Один из голов «Краснодара» был забит Эдуардом Сперцяном после спорного назначения пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Окончен
1 : 2
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Судьбу чемпионства, медалей или борьбы за выживание не должны решать такие пенальти. Кордоба подтолкнул Умярова, мяч ударился, мне кажется, в предплечье. Не должны судьи такие пенальти ставить. Если есть возможность не ставить такие неочевидные пенальти, то это надо делать. Футболисты должны соревноваться между собой», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Зенит», который потерял очки в 26-м туре.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android