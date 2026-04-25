Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов высказался о насыщенности игрового календаря в РПЛ

Семшов высказался о насыщенности игрового календаря в РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов прокомментировал насыщенность календаря в МИР Российской Премьер-лиге.

«Нет смысла рассуждать о трудности календаря. Чем меньше игр, тем больше будет давить психологический груз. Важно подходить хорошо к играм готовым и без травм. У «Зенита» обойма больше. «Краснодар» играет в двух турнирах, которые для него важны. Кубок он ещё никогда не выигрывал», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за четыре тура до конца чемпионата «Краснодар» лидирует (57 очков), а «Зенит» (56 очков) идет на втором месте. Также южной команде предстоит выступить в финале Кубка России. Второй матч с московским «Динамо» состоится 7 мая, первая встреча завершилась со счётом 0:0.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android