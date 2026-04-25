Семшов высказался о насыщенности игрового календаря в РПЛ

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов прокомментировал насыщенность календаря в МИР Российской Премьер-лиге.

«Нет смысла рассуждать о трудности календаря. Чем меньше игр, тем больше будет давить психологический груз. Важно подходить хорошо к играм готовым и без травм. У «Зенита» обойма больше. «Краснодар» играет в двух турнирах, которые для него важны. Кубок он ещё никогда не выигрывал», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за четыре тура до конца чемпионата «Краснодар» лидирует (57 очков), а «Зенит» (56 очков) идет на втором месте. Также южной команде предстоит выступить в финале Кубка России. Второй матч с московским «Динамо» состоится 7 мая, первая встреча завершилась со счётом 0:0.