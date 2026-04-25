Уэйн Руни пожелал Роналду и сборной Португалии выиграть чемпионат мира

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни в интервью с Бруну Фернандешом пожелал сборной Португалии успехов на чемпионате мира-2026.

«Я бы очень хотел, чтобы вы с Криштиану выиграли чемпионат мира. Идите и наслаждайтесь футболом. Получайте удовольствие. И я надеюсь, у вас все получится», — приводит слова Руни BBC.

Чемпионат мира пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем примут участие 48 национальных команд.

Сборная Португалии сыграет в группе K с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.

Сборная Англии сыграет в группе L с Хорватией, Панамой и Ганой.

Турнир стартует в четверг, 11 июня.