Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Андрей Лунин признан лучшим игроком матча между «Реалом» и «Бетисом»

Лучшим игроком встречи 32-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Реалом» (1:1) по версии Ла Лиги стал украинский вратарь Андрей Лунин.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

Для него это был 11-й матч за мадридцев во всех турнирах текущего сезона. При этом в нынешней кампании голкиперу пока ни разу не удалось сыграть «на ноль».

Решающим эпизодом стала концовка встречи: на 90+4-й минуте Эктор Бельерин поразил ворота «Реала» и сравнял счёт. В общей сложности Лунин отметился тремя спасениями.

Всего 27-летний украинец пропустил 21 мяч в этих играх. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа по-прежнему не выходит на поле из-за травмы.

