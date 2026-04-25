Андрей Лунин признан лучшим игроком матча между «Реалом» и «Бетисом»

Лучшим игроком встречи 32-го тура чемпионата Испании между «Бетисом» и «Реалом» (1:1) по версии Ла Лиги стал украинский вратарь Андрей Лунин.

Для него это был 11-й матч за мадридцев во всех турнирах текущего сезона. При этом в нынешней кампании голкиперу пока ни разу не удалось сыграть «на ноль».

Решающим эпизодом стала концовка встречи: на 90+4-й минуте Эктор Бельерин поразил ворота «Реала» и сравнял счёт. В общей сложности Лунин отметился тремя спасениями.

Всего 27-летний украинец пропустил 21 мяч в этих играх. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа по-прежнему не выходит на поле из-за травмы.

