Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» перед летним отрезком сезона купил нападающую Арину Шубу из «Краснодара»

«Зенит» перед летним отрезком сезона купил нападающую Арину Шубу из «Краснодара»
Комментарии

Форвард Арина Шуба перешла из «Краснодара» в «Зенит», сообщается на сайте петербургского клуба.

«Арина, добро пожаловать в команду! Желаем побед, трофеев и много успешных матчей в футболке сине‑бело‑голубых», — сказано в сообщении «Зенита».

Петербуржцы активировали опцию выкупа 20-летней футболистки в размере 13 млн рублей.

Шуба — продукт академии «Краснодара». За основную команду черно‑зелёных она сыграла 96 матчей, в которых забила 17 мячей и отдала 14 голевых передач. Футболистка отметилась выступлениями за юниорскую и молодёжную сборные России. Первый матч за национальную команду она сыграла 18 июля 2023 года против сборной Ирана.

В 2025 году Шуба была признана лучшей молодой футболисткой России — победитель премии «Первая пятёрка».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android