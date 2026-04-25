«Зенит» перед летним отрезком сезона купил нападающую Арину Шубу из «Краснодара»

Форвард Арина Шуба перешла из «Краснодара» в «Зенит», сообщается на сайте петербургского клуба.

«Арина, добро пожаловать в команду! Желаем побед, трофеев и много успешных матчей в футболке сине‑бело‑голубых», — сказано в сообщении «Зенита».

Петербуржцы активировали опцию выкупа 20-летней футболистки в размере 13 млн рублей.

Шуба — продукт академии «Краснодара». За основную команду черно‑зелёных она сыграла 96 матчей, в которых забила 17 мячей и отдала 14 голевых передач. Футболистка отметилась выступлениями за юниорскую и молодёжную сборные России. Первый матч за национальную команду она сыграла 18 июля 2023 года против сборной Ирана.

В 2025 году Шуба была признана лучшей молодой футболисткой России — победитель премии «Первая пятёрка».