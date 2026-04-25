Появились новости о состоянии травмированного Витиньи перед матчем «ПСЖ» — «Бавария»

В «ПСЖ» рассказали о ходе восстановления полузащитника Витиньи — динамика оценивается как положительная.

По данным медицинской службы парижан, повреждение пятки заживает без осложнений. Футболист уже приступил к занятиям по индивидуальному плану, постепенно набирая форму и приближаясь к возвращению в общую группу.

Напомним, травму 26-летний хавбек получил в игре с «Лионом» (1:2). Тогда он покидал поле, заметно прихрамывая, и даже снял бутсу с правой ноги.

При этом в клубе пока не называют конкретные сроки его возвращения на поле.

Сегодня «ПСЖ» в чемпионате Франции на выезде сыграет с «Анже», а 28 апреля у себя дома в рамках Лиги чемпионов примет «Баварию».

Фанаты «ПСЖ» встретили команду перед игрой с «Ливерпулем»