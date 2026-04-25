Президент Бразилии высказался о перспективах сборной на ЧМ, упомянув Криштиану Роналду

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года во время встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Бразильский лидер провёл параллель с чемпионатом мира по футболу — 1966, напомнив о противостоянии тех лет, когда сборная Португалии с Эйсебио сумела пройти бразильцев, за которых выступал Пеле.

«Этот год важен, потому что это год чемпионата мира. Это напомнило мне чемпионат мира 1966 года, когда в Португалии был легендарный игрок Эйсебио, а в Бразилии несколько легендарных футболистов, среди которых Пеле, и Португалии удалось выбить бразильскую команду из турнира.

Я надеюсь, что в 2026 году в США Португалия учтёт курс на сохранение гармонии между нашими странами и что Криштиану Роналду и его команда не постараются победить Винисиуса Жуниора и сборную Бразилии».

В ответ Монтенегру отметил: «Мы можем сделать это в финале».

Лула да Силва отреагировал на это, добавив: «Это может повлечь за собой необратимый конфликт между нашими странами», — приводит диалог между официальными лицами R7.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля.

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки