ВВС сообщил, планирует ли ФИФА заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

В ФИФА не рассматривают сценарий с заменой сборной Ирана на Италию на предстоящем чемпионате мира, несмотря на появившиеся ранее предложения, сообщает ВВС.

Ранее с инициативой выступал посланник президента США Дональда Трампа Паоло Замполли. Он заявлял, что сборная Италии по футболу как четырёхкратный чемпион мира могла бы получить место на турнире даже без прохождения квалификации. Однако в самой ФИФА эта идея поддержки не нашла. Глава организации Джанни Инфантино ранее подчёркивал, что сборная Ирана по футболу «точно примет участие» в турнире.

Вокруг участия Ирана сохраняется напряжённость на фоне геополитической ситуации и конфликта с США и Израилем. При этом в Тегеране заверяют, что команда готова к соревнованиям и планирует выступить без ограничений.

Чемпионат мира по футболу 2026 стартует 11 июня и пройдёт в США, Канаде и Мексике. По регламенту ФИФА возможна замена участников в случае форс-мажора, однако на данный момент никаких подобных оснований официально не объявлялось.

