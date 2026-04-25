Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Нападающий «Ланса» Товен заявил, что чемпионская гонка во Франции завершена

Нападающий «Ланса» Флорьян Товен после ничьей с «Брестом» (3:3) в 31-м туре чемпионата Франции заявил, что его клуб больше не претендует на победу в Лиге 1.

Франция — Лига 1 . 31-й тур
24 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Брест
Окончен
3 : 3
Ланс
1:0 Гвиндо – 7'     2:0 Тусар – 24'     3:0 Эбимбе – 42'     3:1 Товен – 60'     3:2 Сима – 64'     3:3 Сент-Максимен – 90+4'    

«Больше нет борьбы за титул! Чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу, нужно выигрывать каждый матч. Это всего лишь моё личное мнение», — сказал Товен в эфире L1+.

Примечательно, что к 60-й минуте игры «Ланс» уступал со счётом 0:3, но сумел организовать камбэк. Свой третий мяч команда забила на 90+4-й минуте.

«Ланс» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на три очка, но у парижского клуба есть игра в запасе.

До конца чемпионата осталось четыре тура.

