Нападающий «Ланса» Товен заявил, что чемпионская гонка во Франции завершена

Нападающий «Ланса» Флорьян Товен после ничьей с «Брестом» (3:3) в 31-м туре чемпионата Франции заявил, что его клуб больше не претендует на победу в Лиге 1.

«Больше нет борьбы за титул! Чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу, нужно выигрывать каждый матч. Это всего лишь моё личное мнение», — сказал Товен в эфире L1+.

Примечательно, что к 60-й минуте игры «Ланс» уступал со счётом 0:3, но сумел организовать камбэк. Свой третий мяч команда забила на 90+4-й минуте.

«Ланс» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на три очка, но у парижского клуба есть игра в запасе.

До конца чемпионата осталось четыре тура.