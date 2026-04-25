Нападающий «Ланса» Товен заявил, что чемпионская гонка во Франции завершена
Нападающий «Ланса» Флорьян Товен после ничьей с «Брестом» (3:3) в 31-м туре чемпионата Франции заявил, что его клуб больше не претендует на победу в Лиге 1.
Франция — Лига 1 . 31-й тур
24 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
3 : 3
Ланс
Ланс
1:0 Гвиндо – 7' 2:0 Тусар – 24' 3:0 Эбимбе – 42' 3:1 Товен – 60' 3:2 Сима – 64' 3:3 Сент-Максимен – 90+4'
«Больше нет борьбы за титул! Чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу, нужно выигрывать каждый матч. Это всего лишь моё личное мнение», — сказал Товен в эфире L1+.
Примечательно, что к 60-й минуте игры «Ланс» уступал со счётом 0:3, но сумел организовать камбэк. Свой третий мяч команда забила на 90+4-й минуте.
«Ланс» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «ПСЖ» на три очка, но у парижского клуба есть игра в запасе.
До конца чемпионата осталось четыре тура.
