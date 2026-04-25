Полузащитник «МЮ» Фернандеш заявил, что индивидуальные награды приятнее коллективных

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что ему приятны индивидуальные награды в футболе.

«Для меня огромная честь быть в числе тех, кого называют претендентом на награду лучшего игрока года по версии игроков и журналистов. Можно сколько угодно говорить о желании выигрывать трофеи коллективно. Это правда. Но индивидуальные награды всегда приятны. За вас голосуют игроки. Это имеет другое значение, потому что вы играли против них. Если они признают вас одним из лучших в лиге, это огромная привилегия», — приводит слова Фернандеша BBC.

В текущем сезоне 31-летний португалец принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и оформил 19 голевых передач. А в рейтинге лучших ассистентов за всю историю английской Премьер-лиги Фернандеш уступает только Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (20 голевых передач).