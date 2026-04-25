Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович подал жалобу в ЕСПЧ из-за заморозки активов

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович подал жалобу в Европейский суд по правам человека, оспаривая уголовное расследование, которое уже четыре года ведут власти Джерси. В рамках дела заморожены активы бизнесмена на сумму £ 5,3 млрд, сообщает City A.M.

Около £ 1,5 млрд из этой суммы связаны с продажей «Челси» в 2022 году консорциуму во главе с Тоддом Боули.

Представители Абрамовича утверждают, что дело ведётся без предъявления обвинений, прозрачности и достаточных доказательств, называя его политически мотивированным и нарушающим фундаментальные права.

