«На этом всё». Жозе Моуринью сделал заявление о своём будущем на фоне слухов о «Реале»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем.

«Всем известна ситуация. Когда сезон завершится, у нас будет 10 дней, чтобы решить — продолжать сотрудничество или расстаться. Я уже всё сказал, что хотел сказать. Сказано достаточно — возможно, даже больше чем достаточно, поэтому повторяться нет смысла. И на этом всё», — приводит слова Моуринью ESPN.

Ранее в этом месяце Моуринью отмечал, что хотел бы остаться в «Бенфике» и после лета, однако подчёркивал, что его будущее зависит от позиции клуба.

Отвечая на вопрос о возможных предложениях от «Реала» или Футбольной федерации Португалии, тренер заявил: «Я не хочу больше ничего говорить на эту тему. Я уже всё сказал о «Бенфике» и больше комментариев давать не буду».

63-летний специалист также опроверг сообщения португальских СМИ о конфликтах с президентом клуба Руем Коштой.

Контракт португальского специалиста с «Бенфикой» действует до июня 2027 года, однако в соглашении предусмотрена опция досрочного расторжения по инициативе любой из сторон.

