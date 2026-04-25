Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратаря «Манчестер Сити» Траффорда не будет в «Манчестер Юнайтед» — The Sun
Комментарии

Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», информирует The Sun.

По сообщениям источника, в приоритете голкипера не смена локации в пределах Манчестера, а переход в клуб из другого чемпионата. Ранее сообщалось, что Траффордом интересуется «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что летом вратарь покинет «горожан», поскольку ему нужна игровая практика, но конкуренция с Джанлуиджи Доннаруммой не позволяет ему выходить на поле так часто, как он бы того хотел.

Ситуацией голкипера заинтересовался «Ювентус» — «бьянконери» готовы отдать за игрока около € 20 млн. На вратаря также претендуют «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед».

В 14 матчах текущего клубного сезона Джеймс Траффорд пропустил 10 мячей и семь раз отыграл всухую. Соглашение игрока с небесно-голубыми рассчитано до лета 2030 года.

Материалы по теме
Вратарь «Манчестер Сити» Траффорд может продолжить карьеру в Италии — Daily Mail
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android