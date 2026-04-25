Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031 года

Комментарии

«Сантос» официально объявил о продлении соглашения с Робиньо Жуниором — сыном экс-нападающего сборной Бразилии Робиньо.

Действующее соглашение было рассчитано до 2027 года — новый контракт 18-летнего бразильца будет действовать до 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет миланский «Интер».

Сын Робиньо дебютировал за основную команду «Сантоса» в прошлом сезоне. В активе игрока 23 матча и одна результативная передача.

В 2024 году Робиньо-старшего — за участие в групповом изнасиловании — приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Бразилец выступал за «Сантос», «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Атлетико Минейро», «Сивасспор», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Истанбул Башакшехир».

За сборную Бразилии он провёл 100 матчей, в которых забил 29 голов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android