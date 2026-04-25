Сын Робиньо продлил контракт с «Сантосом» до 2031 года

«Сантос» официально объявил о продлении соглашения с Робиньо Жуниором — сыном экс-нападающего сборной Бразилии Робиньо.

Действующее соглашение было рассчитано до 2027 года — новый контракт 18-летнего бразильца будет действовать до 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к игроку проявляет миланский «Интер».

Сын Робиньо дебютировал за основную команду «Сантоса» в прошлом сезоне. В активе игрока 23 матча и одна результативная передача.

В 2024 году Робиньо-старшего — за участие в групповом изнасиловании — приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Бразилец выступал за «Сантос», «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Атлетико Минейро», «Сивасспор», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Истанбул Башакшехир».

За сборную Бразилии он провёл 100 матчей, в которых забил 29 голов.