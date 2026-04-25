Нападающий «МЮ» Шешко считает, что Бруну Фернандеш должен стать лучшим игроком сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко считает, что полузащитник Бруну Фернандеш заслуживает получить награду лучшему игроку этого сезона в английской Премьер-лиге.

«Я также получаю много инструкций от Бруну. На каждой тренировке, после тренировок, иногда до тренировок. Что бы он ни сказал тебе, просто сделай это, не думай дважды. Я очень благодарен возможности быть рядом с ним. Он великолепен. Он мой партнёр по команде. Конечно, я всегда поддерживаю своих партнёров по команде. Да, он должен получить эту награду», — приводит слова Шешко Sky Sports.

В нынешнем сезоне 31-летний Фернандеш принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и оформил 19 голевых передач. А в рейтинге лучших ассистентов в любом отдельно взятом сезоне за всю историю английской Премьер-лиги португалец уступает только Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (20 голевых передач).

