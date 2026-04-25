Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, состоятся три матча в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 25 апреля (время московское):

14:30. «Ростов» — «Оренбург»;

17:00. «Крылья Советов» — «Локомотив»;

19:30. «Рубин» — ЦСКА.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 57 очков после 26 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 56 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (18), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).

