Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Гонсалес сравнил борьбу «Краснодара» за чемпионство в этом и прошлом сезоне РПЛ

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес сравнил борьбу чёрно-зелёных за чемпионство в нынешнем и минувшем сезоне Мир РПЛ. После 26 туров текущего сезона «быки» набрали 57 очков и занимают первое место. «Зенит» с 56 очками располагается на второй строчке.

«Всегда сложно бороться за чемпионство. В этом сезоне, возможно, у нас больше ничьих, чем в том. Поэтому мы идём очень плотно с конкурентами. Но РПЛ — тяжёлая лига. Сложно оставаться наверху. Сейчас важно восстановиться к следующему матчу и быть готовыми.

Мы пытаемся бороться за два турнира, не хотим выделять один из них. Будем бороться за Кубок России и чемпионство до конца», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

