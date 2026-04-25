«Крылья Советов» — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 26 туров чемпионата России самарская команда набрала 23 очка и занимает 14-е место. Московский клуб заработал 49 очков и располагается на третьей строчке.

В минувшем туре команда Сергея Булатова проиграла «Сочи» со счётом 1:2, а подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Зенитом» — 0:0.

