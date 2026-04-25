Расписание матчей 31-го тура Первой лиги сезона-2025/2026

Сегодня, 25 апреля, матчем «Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула стартует 31-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 31-го тура Первой лиги (время московское):
25 апреля, суббота:
16:00. «Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула.
26 апреля, воскресенье:
10:00. «Енисей» — «Нефтехимик»;
11:30. «Челябинск» — «Урал»;
17:00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»;
17:00. «Ротор» — «Волга» Ульяновск;
17:00. «Черноморец» — «Сокол»;
17:00. «КАМАЗ» — «Чайка»;
19:00. «Родина» — «Уфа».
27 апреля, понедельник:
17:30. «Торпедо» Москва — «Факел».
Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 60 очков за 30 матчей.
