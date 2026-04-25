Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 25 апреля

Сегодня, 25 апреля, матчем «Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула стартует 31-й тур Лиги Pari. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Первой лиги на 25 апреля (время московское):

16:00. «Спартак» Кострома — «Арсенал» Тула.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона занимает воронежский «Факел», набравший 60 очков после 30 туров. На второй строчке располагается московская «Родина», заработавшая 56 очков. Замыкает тройку лидеров екатеринбургский «Урал» с 55 очками. Последнее, 18-е место занимает «Сокол» (16), на 17-й строчке находится «Чайка» (22), на 16-й — «Черноморец» (29).

Самые титулованные футбольные клубы России: