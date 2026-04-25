«Арсенал» — «Ньюкасл»: онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 34-го тура английский Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл». Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе «канониров» 70 набранных очков в 33 матчах. Столько же — у возглавляющего чемпионскую гонку «Манчестер Сити». «Ньюкасл» располагается на 14-й строчке в чемпионате с 42 очками.