«Хетафе» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 32-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 32-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026, в котором встретятся «Хетафе» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Колисеум» в Хетафе. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 31 тура Примеры тёмно-синие набрали 44 очка и занимают шестое место. Сине-гранатовые заработали 82 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре команда Хосе Бордаласа победила «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. В следующем матче Примеры «Хетафе» встретится с «Райо Вальекано» (3 мая). В прошедшем туре «Барселона» обыграла «Сельту» — 1:0. В следующей игре чемпионата «блауграна» встретится с «Осасуной» (2 мая).

