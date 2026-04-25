Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Ростов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 14:30
Сегодня, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ростов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

После 26 туров чемпионата России «Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место. «Оренбург» заработал 23 очка и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре команда Джонатана Альбы разделила очки с ЦСКА — 1:1, а подопечные Ильдара Ахметзянова победили «Пари НН» — 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Зенит» ждёт катастрофа перед ЦСКА, а Евсеев помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ
«Зенит» ждёт катастрофа перед ЦСКА, а Евсеев помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

