Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Министр просвещения РФ заявил о большом интересе зарубежных стран к российскому футболу

Министр просвещения России Сергей Кравцов высказался об интересе к российскому футболу со стороны зарубежных стран в условиях отстранения.

«Несмотря на все ограничения, у нас есть футбол, он развивается. Есть большой интерес со стороны других стран и профессиональных спортсменов. Наши ребята хорошо играют. Уверен, когда они выйдут на международную арену, покажут класс», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная России не принимает участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Российские клубы также отстранены от всех международных соревнований.

«Приказ вневременной». Главное о принятии нового лимита на легионеров в РПЛ
