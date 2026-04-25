Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамаев считает, что лидер РПЛ ещё поменяется до конца сезона

Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился мнением о чемпионской гонке в Мир РПЛ за четыре тура до завершения соревнования. После 26 туров текущего сезона «быки» набрали 57 очков и занимают первое место. «Зенит» с 56 очками располагается на второй строчке.

«Чемпионская гонка будет интересной. Я думаю, что ещё не раз, может быть, не два поменяется лидер. У всех будут тяжёлые матчи, потому что «Краснодар» и «Зенит» будут играть, может быть, не со столь сильными соперниками, но с теми командами, которым кровь из носа нужны очки, чтобы остаться в Премьер-Лиге. А такие игры в какой-то степени ещё тяжелее. Я думаю, что предстоит очень интересная концовка. Не знаю, как сложится. Как болельщику хотелось бы, чтобы развязка наступила после последнего тура. А так, может сложиться, что кто-то за тур, за два станет чемпионом. У меня как такового фаворита нет. Но есть желание, которое озвучивал в начале сезона, чтобы «Краснодар» повторил свой успех», — приводит слова Мамаева ТАСС.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android