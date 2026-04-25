«Ман Сити» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Англии начнётся в 19:15

Сегодня, 25 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Англии сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии четвертьфинала Кубка Англии «горожане» разгромили «Ливерпуль» со счётом 4:0. На аналогичном этапе «святые» победили «Арсенал» со счётом 2:1.

Финал нынешнего розыгрыша соревнования пройдёт 16 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем является «Кристал Пэлас».

