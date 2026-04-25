«Крылья Советов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 49 очками в 26 матчах. «Крылья» располагаются на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 23 набранных очка.