Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Гендиректор «Динамо» Мх Газизов высказался о борьбе за выживание в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о борьбе команды за сохранение прописки в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Вы помните такую борьбу в концовке чемпионата, когда команды с 10-го по 16-е место идут так плотно?
— Такого не помню. Семь команд в такой зоне. По-моему, в 2016 году похожая история была. Сейчас прям серьёзно! Наверное, это придаёт нашему футболу какую-то интригу. Но вот в качестве и зрелищности… Команды борются за каждое очко, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» Махачкала располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 24 очками. Отрыв бело-голубых от зоны стыков составляет одно очко. Столько же — у идущего 11-м «Акрона». В зоне переходных матчей с 23 очками находятся «Крылья Советов» и «Оренбург». У «Пари НН» с 15-й строчки 22 очка, у «Сочи» с последнего места — 18 очков.

