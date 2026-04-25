«У вас нет стыда!» Фанаты «Реала» высказали недовольство игрокам после матча с «Бетисом»

Болельщики мадридского «Реала» были недовольны игрой команды в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1) и высказали претензии футболистам, когда они покидали стадион. Об этом сообщает El Chiringuito.

Подчёркивается, что один из фанатов «сливочных» крикнул: «У вас нет стыда, покажите свои лица!»

Команда Альваро Арбелоа пропустила гол на 90+4-й минуте.

После 32 встреч Ла Лиги «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. «Сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на восемь очков, при этом у сине-гранатовых есть игра в запасе. В следующем туре подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая).

