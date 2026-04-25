Гурцкая: Семак убил эту команду, «Зенит» превращается в болото

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая подверг критике игру «Зенита» под руководством Сергея Семака на фоне матча 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

«Я повторяю это 102-й раз. Я считаю, что Семак убил эту команду, и она превращается в болото. Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы в такой футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. У них вообще всплесков нет. Единственный всплеск – первый тайм в матче с «Краснодаром». Хорошо, два матча, ещё с «Динамо». За 26 туров мы можем вспомнить три тайма.

Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если дать ему сейчас в руки трёх обладателей «Золотого мяча», я боюсь, что это уже мало поможет.

«Зениту», судя по составу, нужно везти какого-то иностранца, желательно из Латинской Америки. «Зенит» закончил с этим тренером, потому что это невозможно смотреть. Не могут они играть «на ноль». Для того чтобы «Зенит» сыграл «на ноль», вся команда соперника должна стоять в воротах. Во втором тайме «Локомотив» был ближе к победе, лучше играл во втором тайме «Локомотив», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством санкт-петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: