Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая: Семак убил эту команду, «Зенит» превращается в болото

Гурцкая: Семак убил эту команду, «Зенит» превращается в болото
Комментарии

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая подверг критике игру «Зенита» под руководством Сергея Семака на фоне матча 26-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Я повторяю это 102-й раз. Я считаю, что Семак убил эту команду, и она превращается в болото. Я не верю, что такие игроки при другом тренере, при другом тренировочном процессе играли бы в такой футбол. Нельзя так мрачно играть в футбол, невозможно. У них вообще всплесков нет. Единственный всплеск – первый тайм в матче с «Краснодаром». Хорошо, два матча, ещё с «Динамо». За 26 туров мы можем вспомнить три тайма.

Тренер не справляется, закончился его цикл. Даже если дать ему сейчас в руки трёх обладателей «Золотого мяча», я боюсь, что это уже мало поможет.

«Зениту», судя по составу, нужно везти какого-то иностранца, желательно из Латинской Америки. «Зенит» закончил с этим тренером, потому что это невозможно смотреть. Не могут они играть «на ноль». Для того чтобы «Зенит» сыграл «на ноль», вся команда соперника должна стоять в воротах. Во втором тайме «Локомотив» был ближе к победе, лучше играл во втором тайме «Локомотив», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Семак возглавляет сине-бело-голубых с 2018 года. Под его руководством санкт-петербургский клуб шесть раз становился чемпионом России.

Материалы по теме
Гурцкая сообщил, что «Локомотиву» предложили € 12 млн за трансфер Монтеса

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android