Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Генсекретарь РФС Митрофанов: думаете, игроков легко мотивировать на товарищеские матчи?

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о мотивации игроков национальной команды участвовать в товарищеских матчах.

«Вы думаете, усталость игроков сборной не чувствуется? Думаете, футболистов легко мотивировать играть товарищеские матчи? Карпин здесь абсолют прав. Игрока, который объективно соответствует уровню сборной и является одним из лучших в стране, выдёргивают из тренировочного процесса клуба и говорят: «Нужно сыграть товарищеский матч». Он мотивирован, готов получить травму? Наверное, нет. Сборная от этого матча никуда не отберётся.

В том числе поэтому нужен баланс. Если одни и те же лучшие игроки сейчас будут принимать участие в матчах сборной, мы ослабим ряд клубов — они будут справедливо обижены. Скажут: «Когда сборная принимает участие в международных соревнованиях — одно дело, когда нет — другое. Почему только наши игроки вызываются? Где баланс интересов?» Этот баланс нужно соблюдать. Нужно показывать результат и улучшать свою позицию в рейтинге, но при этом и не загнать игроков», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

