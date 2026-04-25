КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» за удаление двух игроков в одном матче

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес санкции в отношении самарских «Крыльев Советов» по итогам матча 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:2). На 82-й минуте красную карточку получил полузащитник Сергей Бабкин. На 90+7-й минуте был удалён защитник Томас Гальдамес.

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру – дисквалифицировать футболиста «Крыльев Советов» Томаса Гальдамеса на два матча РПЛ, при этом один матч считать реальным исполнением спортивной санкции, а второй — условным исполнением спортивной санкции. Установить для Гальдамеса испытательный срок до конца сезона-2025/2026.

В соответствии со статьёй 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (удаление двух футболистов в составе одной команды) – оштрафовать «Крылья Советов» на 100 000 рублей», – сообщает официальный сайт РФС.