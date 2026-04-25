Фото: эмоции футболистов «Реала» после упущенной победы на 90+4-й минуте игры с «Бетисом»

Футболисты мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд, Джуд Беллингем, Антонио Рюдигер и Эдуарду Камавинга упали на газон после завершения матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1), в котором «сливочные» упустили победу на 90+4-й минуте.

После 32 встреч Ла Лиги «Реал» заработал 74 очка и располагается на второй строчке. «Сливочные» отстают от лидирующей «Барселоны» на восемь очков, при этом у сине-гранатовых есть игра в запасе. В следующем туре подопечные Альваро Арбелоа сыграют с «Эспаньолом» (3 мая). Игра пройдёт на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне.

