«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут побороться за нападающего «Болоньи» — GdS

Скауты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за крайним нападающим «Болоньи» Джонатаном Роу. Они присутствовали на матчах с участием 22-летнего вингера. Об этом сообщает Sport Witness со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб хочет сохранить Роу, но может передумать в случае предложения в размере € 40 млн. Сам футболист также заинтересован в возвращении в Англию, где он ранее выступал за «Норвич».

В нынешнем сезоне Роу принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

