Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Титов: «Спартаку» надо подниматься в тройку, учитывая, как играют соперники

Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перспективах красно-белых в грядущих матчах Мир РПЛ с «Пари НН» (26 апреля) и «Крыльями Советов» (1 мая).

– «Спартаку» предстоят два матча на выезде: с «Пари НН» и «Крыльями Советов». Чего ждёте от этих матчей? Удастся ли «Спартаку» набрать шесть очков? Станут ли эти матчи лёгкой прогулкой или у «Спартака» после эмоциональной игры с «Краснодаром» возникнут трудности с аутсайдерами?
– Я бы по-другому вопрос и не ставил: только шесть очков, иначе никак. Всё-таки это не конкуренты «Спартаку», это команды, которые борются за выживание. Понятно, что будет непросто ни с «Нижним», ни тем более с «Крыльями». Такие матчи всегда очень интересные, много забитых мячей. Мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» привёз с выезда шесть очков из шести. Надо подниматься в тройку, учитывая, как играют соперники. Но, повторюсь, будет непросто, – приводит слова Титова Metaratings.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. У идущего третьим «Локомотива» 49 очков. В 29-м туре РПЛ красно-белые сыграют с «Рубином» (11 мая), а в 30-м туре встретятся с махачкалинским «Динамо» (17 мая).

Материалы по теме
Титов — о пенальти в пользу «Краснодара» и «Локо»: где-то «Зениту» вернулось бумерангом

Как появился «Спартак»:

Комментарии
