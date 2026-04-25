Суд не усмотрел уголовной ответственности в гибели футболиста «Ливерпуля» Жоты и его брата

Суд Кастилии не усмотрел уголовной ответственности в ДТП, в результате которого погибли футболист «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Силва. Трагедия произошла в июле прошлого года. Изучив доказательства с места происшествия и заключения экспертов по дорожным авариям, суд решил, что уголовное дело по факту гибели братьев возбуждено быть не может.

«Суд первой инстанции в Пуэбла-де-Санабрия закрыл дело ещё в ноябре после оценки документальных доказательств в материалах, и в частности — экспертных заключений, выданных дорожной полицией.

Прекращение уголовного производства не исключает возможности для пострадавших сторон подать гражданский иск и требовать любую компенсацию, которую они сочтут уместной», — сообщает The Athletic со ссылкой на источники в суде.