Гурцкая: не верю в «ПСЖ» у Батракова, но слышал, что «Атлетико» издалека посматривает

Футбольный эксперт Тимур Гурцкая прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

– Если по-футбольному, я ни в какое «ПСЖ» у Батракова не верю.

– Два года назад вы верили в «ПСЖ» и Матвея Сафонова?

– Это дело вкуса. Сафонов – топовый вратарь для чемпионата России. Но вратарь — это всё равно другое. На позиции Батракова в «ПСЖ» играет Витинья.

– Вы же знаете, что Батраков действительно интересен «ПСЖ»?

– Не знаю. Про «ПСЖ» не знаю, правда говорю. Но слышал про «Атлетико». Слышал, что «Атлетико» издалека на него посматривает.

– Вместо Гризманна?

– По-моему, у них не только Гризманн может уйти. Кто-то ещё уходит из этой позиции. Сёрлот? Он всё-таки центральный нападающий. В «Атлетико» я верю больше.

– Для них это реальная сумма?

– Для любой команды € 16 млн – это реальная сумма.

– В Ла Лиге сейчас [купить Батракова] могут только «Атлетико», «Реал», «Барселона» и тот, кто выйдет в Лигу чемпионов, условный «Вильярреал». Франция – это только «ПСЖ» и «Монако»

– Если Головин сейчас уедет в «Аль-Иттихад», почему Батраков не может пойти по этому пути? Головин может уехать сейчас в Саудовскую Аравию. В «Марсель» спокойно может.

Я разговаривал с итальянцами: в Италии много клубов могут позволить себе € 16 млн, если они чувствуют, что есть возможность для перепродажи. «Комо» запросто может себе позволить игрока такого стиля. Клубов много.

– Глобально на всю Европу это 15 клубов, плюс-минус.

– Если немецкому клубу нужен будет Батраков, они плюнут на всё и купят Батракова. У них все команды частные.

«Боруссии» Дортмунд нужен будет Батраков, они что, будут слушать кого-то? Захотят и купят, вот и всё. Уже даже из Англии возможны платежи. Когда надо, все забывают про политические разногласия.

Батраков – такой талант, что за него поборются. Я именно в «ПСЖ» не верю – команду, которая за два года дважды выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Ему рано туда ещё. У него должен быть какой-то промежуточный этап. Из-за того, что еврокубков нет, за сборную России Батраков даже в неофициальных матчах не блистает.

– «Порту»?

– Если португальцы почувствуют, что в этом есть возможность перепродажи. Его могут взять за € 16 млн, прокрутить его. Тогда он действительно будет игроком, который стоит € 40-50 млн. Если он будет там показывать то, что показывает здесь, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

