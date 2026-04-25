Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Барселона» работает над трансфером 18-летнего вингера «Брюгге» — Плеттенберг

Испанская «Барселона» пытается осуществить трансфер 18-летнего бельгийского вингера Джесси Бисиву, выступающего за молодёжную команду «Брюгге». Как сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X, футболист выразил готовность к переходу.

По данным источника, переговоры уже начались, а Бисиву был предложен контракт до 2027 года. Ранее интерес каталонцев к игроку подтверждали инсайдер Маттео Моретто и издание Sky Sports.

Джесси Бисиву выступает за молодёжные команды «Брюгге» с 2020 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей без результативных действий во втором дивизионе Бельгии. В юношеской Лиге чемпионов УЕФА он забил три гола и оформил результативную передачу в восьми играх.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» учит «Арсенал», а «Барселона» дразнит «Реал»
«Манчестер Сити» учит «Арсенал», а «Барселона» дразнит «Реал»
