«Самое важное — человеческие жизни». Джавад — о возможном бойкоте Ираном ЧМ-2026

Иранский полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад прокомментировал новости о возможном бойкоте сборной Ирана чемпионата мира 2026 года по причине конфликта с США.

— Появлялись новости, что сборная Иран может бойкотировать чемпионат мира — 2026. Что тебе известно?

— Нужно сказать, что очень тяжёлые времена переживает наша страна и люди, которые находятся в Иране. Для них сложно и находиться там, и покинуть страну. Бомбы падают на людей… В первую очередь мы должны уважать всех, кто находится в стране. Самое важное — это человеческие жизни.

Что касается чемпионата мира, для каждого футболиста это важно. Хотелось бы там сыграть. Но мы должны посмотреть, что решит Федерация футбола Ирана, что будет происходить с принимающей стороны. Я просто надеюсь, что всё будет хорошо, — сказал Джавад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самые большие стадионы мира: