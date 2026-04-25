Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Футбол Новости

ТВ «Реала» — о матче с «Бетисом»: лига Негрейры, «Барселоне» в ужасной игре дали пенальти

ТВ «Реала» — о матче с «Бетисом»: лига Негрейры, «Барселоне» в ужасной игре дали пенальти
Комментарии

Телевидение мадридского «Реала» выразило недовольство судейством в Ла Лиге после матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (1:1), в котором «сливочные» упустили победу на 90+4-й минуте.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

В добавленное ко второму тайму время вингер хозяев Антони прихватил за руку защитника Ферлана Менди в штрафной «сливочных», после чего француз упал, а бразилец подхватил мяч и прострелил во вратарскую. Мяч отлетел от колена Антонио Рюдигера, затем его подобрал защитник «Бетиса» Эктор Бельерин и забил гол.

В первом тайме мяч после удара Браима Диаса попал в руку защитнику хозяев Рикардо Родригесу, который находился в штрафной. Главный судья Сесар Сото Градо не назначил пенальти в пользу гостей.

«Фальсификация телевизионной трансляции или VAR путём отказа от показа этих изображений… Мы говорим это, когда команда побеждает, играет вничью или проигрывает.

Гонсалес Фуэртес работал на VAR. Он видел эпизод, но не предупредил Сото Градо. Нельзя говорить о футболе, когда происходит подобное. Лига Тебаса и Негрейры, которая в течение 17 сезонов принимает решения, какая команда должна быть повышена или понижена в классе. Не может быть постоянного конфликта интересов.

На днях «Барселона» провела ужасный матч [с «Сельтой»], но в их пользу назначили пенальти. Если бы матч закончился со счётом 2:0, это ничего бы не изменило. Во время перерыва «Реал» поднял вопрос об игре рукой Браима. Не грех играть плохо, грех — это подобное судейство», – сказал ведущий в эфире ТВ «Реала».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android