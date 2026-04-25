Колыванов объяснил, почему отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов вспомнил, как главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон предлагал ему перейти в английский клуб после товарищеского матча между сборными СССР и Аргентины (1:1) в 1991 году. Встреча проходила на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

«Фергюсон после игры, там небольшая каморочка у них была тренерская, через переводчика меня позвали, он сказал, что хотел бы видеть меня в «Манчестер Юнайтед». На тот момент выбрал Италию, потому что, наверное, английский чемпионат не мой. Там более силовой, грубый [футбол]. В Италии, хотя сложно было, но что-то получилось», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

После ухода из «Динамо» в 1991 году Колыванов выступал за итальянские клубы «Фоджа» и «Болонья». Всего на его счету 164 матча в Серии А, в которых футболист отметился 44 голами и 15 результативными передачами.