Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Энрике — о возвращении Шевалье в основу «ПСЖ»: вы критиковали его, а теперь спрашиваете

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о возвращении в основной состав команды вратаря Люка Шевалье, который по ходу нынешнего сезона проиграл конкуренцию российскому голкиперу Матвею Сафонову.

«Вы критиковали его на протяжении всей первой половины сезона. Делали это постоянно, в то время как я его защищал, и вы всё ещё задаёте мне этот вопрос. Это невероятно. Вот вам и футбол высшего уровня. Это не имеет отношения к вопросу, но говорит само за себя», — приводит слова Энрике L'Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

