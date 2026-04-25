Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олисе из «Баварии» близок к повторению рекорда Месси времён «Барселоны» по ассистам

Комментарии

Французский форвард «Баварии» Майкл Олисе может побить рекорд экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по голевым передачам в чемпионате. Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура Бундеслиги мюнхенцы сыграют с «Майнцем».

Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
1:0 Кор – 15'     2:0 Небель – 29'     3:0 Бекер – 45+2'     3:1 Джексон – 53'     3:2 Олисе – 73'     3:3 Мусиала – 80'     3:4 Кейн – 83'    

В сезоне-2019/2020 Месси в составе «Барселоны» оформил 21 результативную передачу в 33 матчах Ла Лиги. В текущем сезоне на счету Олисе 18 голевых передач в 27 играх за «Баварию» в Бундеслиге. Таким образом, для повторения рекорда французу осталось оформить три ассиста в четырёх турах.

В трёх заключительных турах сезона «Бавария» примет на своём поле «Хайденхайм», сыграет на выезде с «Вольфсбургом», а также встретится дома с «Кёльном».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android