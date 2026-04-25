Олисе из «Баварии» близок к повторению рекорда Месси времён «Барселоны» по ассистам
Французский форвард «Баварии» Майкл Олисе может побить рекорд экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси по голевым передачам в чемпионате. Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура Бундеслиги мюнхенцы сыграют с «Майнцем».
Германия — Бундеслига . 31-й тур
25 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Окончен
3 : 4
Бавария
1:0 Кор – 15' 2:0 Небель – 29' 3:0 Бекер – 45+2' 3:1 Джексон – 53' 3:2 Олисе – 73' 3:3 Мусиала – 80' 3:4 Кейн – 83'
В сезоне-2019/2020 Месси в составе «Барселоны» оформил 21 результативную передачу в 33 матчах Ла Лиги. В текущем сезоне на счету Олисе 18 голевых передач в 27 играх за «Баварию» в Бундеслиге. Таким образом, для повторения рекорда французу осталось оформить три ассиста в четырёх турах.
В трёх заключительных турах сезона «Бавария» примет на своём поле «Хайденхайм», сыграет на выезде с «Вольфсбургом», а также встретится дома с «Кёльном».
