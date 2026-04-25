Радимов высказал мнение, почему Соболев не забивает в последних матчах

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов порассуждал, почему нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев не забивает в последних встречах, а также высказался об игре форварда Джона Дурана.

— Мне кажется, Соболев настолько зависимый игрок, что его надо, конечно, снабжать мячами. Я думаю, что подач с флангов должно быть больше в этом плане. Когда-то Семака ругали, что слишком много подач с флангов. Теперь ругают, что слишком мало этих подач. Поэтому, повторюсь, его надо снабжать мячами, и передачи отдавать и с фланга, и так далее, а не так, чтобы он где-то в центре подбирал мяч, разгонял атаки и прочее. Это, конечно, не его.

— Дуран как альтернатива не подходит пока, получается?

— Понятно, что все ожидали от него большего, чем два мяча, забитых с пенальти. Но мне кажется, у Дурана есть проблема в том, что он не адаптирован к нашему чемпионату, он не понимает, что здесь сложно. Я видел, как он работал с мячом, я на тренировках был — абсолютно нормально. Он здоровый, видно, что потенциал у него громадный. Но то, что он его не использует и близко, даже на 50%, это тоже очевидно, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Соболев не отмечается голами в течение четырёх последних матчей во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал в игре 23-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), которая состоялась 4 апреля. Всего в нынешнем сезоне у Соболева 10 забитых мячей в 34 встречах.

