TEAMtalk назвал двух тренеров, в которых «Ман Сити» видит преемника для Гвардиолы

Спортивный директор «Манчестер Сити» Уго Виана активно ведёт работу по поиску потенциальных преемников для Хосепа Гвардиолы, постепенно сокращая список кандидатов. Об этом сообщает TEAMtalk.

Контракт испанского специалиста с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Гвардиолы по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, в процессе работы Вианы в качестве главных кандидатов на должность главного тренера «Манчестер Сити» были обозначены Венсан Компани, возглавляющий «Баварию», и Энцо Мареска, руководивший «Челси».

Однако «горожане» отдают приоритет Мареске. В клубе высоко ценят 46-летнего специалиста за его тактический подход и понимание футбольной философии команды. Также у Марески нет контрактных обязательств перед «Челси», о чём дали понять его представители. Итальянец работал помощником тренера в «Манчестер Сити» с 2022 по 2023 год.

