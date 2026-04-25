Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

TEAMtalk назвал двух тренеров, в которых «Ман Сити» видит преемника для Гвардиолы

TEAMtalk назвал двух тренеров, в которых «Ман Сити» видит преемника для Гвардиолы
Комментарии

Спортивный директор «Манчестер Сити» Уго Виана активно ведёт работу по поиску потенциальных преемников для Хосепа Гвардиолы, постепенно сокращая список кандидатов. Об этом сообщает TEAMtalk.

Контракт испанского специалиста с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года. Ранее СМИ сообщали о возможном уходе Гвардиолы по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, в процессе работы Вианы в качестве главных кандидатов на должность главного тренера «Манчестер Сити» были обозначены Венсан Компани, возглавляющий «Баварию», и Энцо Мареска, руководивший «Челси».

Однако «горожане» отдают приоритет Мареске. В клубе высоко ценят 46-летнего специалиста за его тактический подход и понимание футбольной философии команды. Также у Марески нет контрактных обязательств перед «Челси», о чём дали понять его представители. Итальянец работал помощником тренера в «Манчестер Сити» с 2022 по 2023 год.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android