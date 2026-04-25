Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Скауты «Манчестер Юнайтед» посетят матч «Милан» — «Ювентус» ради просмотра защитника — TMW

Скауты английского «Манчестер Юнайтед» планируют посетить матч 34-го тура Серии А между «Миланом» и «Ювентусом», чтобы посмотреть на центрального защитника туринцев Пьера Калюлю. Об этом сообщает издание TuttoMercatoWeb. Команды сыграют в воскресенье, 26 апреля, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане.

Италия — Серия А . 34-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
По данным источника, «Ювентус» планирует продлить контракт с французом и повысить его зарплату, однако «Манчестер Юнайтед» может вмешаться и сорвать сделку.

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера будет существенно отличаться от той, которую «Ювентус» заплатил «Милану» за переход защитника. Летом прошлого года туринцы приобрели Калюлю за € 14 млн.

