Игрок «Спартака» Литвинов: если мы лишились шансов на чемпионство, надо оказаться в тройке

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отметил, что команде нужно попасть в тройку лучших по итогам нынешнего сезона Мир РПЛ после того, как она лишилась математических шансов на чемпионство. Это произошло после матча 26-го тура соревнования, где московский клуб уступил «Краснодару» (1:2).

«Печально, что лишились математических шансов на чемпионство, но у нас впереди важные матчи. Нам надо побеждать во всех играх чемпионата, чтобы по итогам находиться как можно выше. Если мы лишились математических шансов на чемпионство, надо оказаться в тройке», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

