Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы тоже видели руку Браима». Игрок «Бетиса» ответил на жалобы Арбелоа насчёт судейства

Комментарии

Защитник «Бетиса» Диего Льоренте отреагировал на жалобы главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа относительно судейства в очном матче команд в 32-м туре Ла Лиги (1:1).

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17'     1:1 Бельерин – 90+4'    

«Каждый защищает свои интересы и требует того, что считает нужным. Мы тоже видели действия Браима, которые можно было расценить как игру рукой. Каждый имеет право жаловаться», — приводит слова Льоренте Cadena Ser.

В начале встречи мяч попал в руку нападающего «Реала» Браима Диаса в штрафной площади «сливочных». Главный судья матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушения правил в указанном эпизоде, а VAR не вмешался в него.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android