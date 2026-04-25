«Мы тоже видели руку Браима». Игрок «Бетиса» ответил на жалобы Арбелоа насчёт судейства
Защитник «Бетиса» Диего Льоренте отреагировал на жалобы главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа относительно судейства в очном матче команд в 32-м туре Ла Лиги (1:1).
Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 17' 1:1 Бельерин – 90+4'
«Каждый защищает свои интересы и требует того, что считает нужным. Мы тоже видели действия Браима, которые можно было расценить как игру рукой. Каждый имеет право жаловаться», — приводит слова Льоренте Cadena Ser.
В начале встречи мяч попал в руку нападающего «Реала» Браима Диаса в штрафной площади «сливочных». Главный судья матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушения правил в указанном эпизоде, а VAR не вмешался в него.
Материалы по теме
Какие карточки есть в футболе:
