«Мы тоже видели руку Браима». Игрок «Бетиса» ответил на жалобы Арбелоа насчёт судейства

Защитник «Бетиса» Диего Льоренте отреагировал на жалобы главного тренера мадридского «Реала» Альваро Арбелоа относительно судейства в очном матче команд в 32-м туре Ла Лиги (1:1).

«Каждый защищает свои интересы и требует того, что считает нужным. Мы тоже видели действия Браима, которые можно было расценить как игру рукой. Каждый имеет право жаловаться», — приводит слова Льоренте Cadena Ser.

В начале встречи мяч попал в руку нападающего «Реала» Браима Диаса в штрафной площади «сливочных». Главный судья матча Сесар Сото Градо не зафиксировал нарушения правил в указанном эпизоде, а VAR не вмешался в него.

