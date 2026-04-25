Анже — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Денисова раскритиковал замены Карседо в матче «Спартак» — «Краснодар»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Даниила Денисова, критически высказался о заменах, сделанных главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Считаю, заменами Карседо сломал игру. Без них на ничью наиграли бы 100%. Может, Хуан ещё до конца не знает, сколько у него в обойме футболистов, которые при заменах могут усилить атакующий потенциал команды. Мы знаем, что Игорь Дмитриев хорошо играет в атаке, но не очень хорошо в обороне. И, мне кажется, это главное, что был нарушен баланс в игре», — сказал Маньяков в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

На 65-й минуте Карседо выпустил аргентинца Пабло Солари вместо нападающего Манфреда Угальде. На 81-й минуте защитника Даниила Денисова и полузащитника Кристофера Мартинса сменили футболисты Игорь Дмитриев и Ливай Гарсия.

«Спартак» душил «Краснодар» как никто. Но чемпион камбэкнул и обошёл «Зенит»! Видео
