Агент Маньяков назвал две позиции, требующие усиления в «Спартаке» летом

Футбольный агент Александр Маньяков назвал две позиции, которые требуют усиления в московском «Спартаке» в летнее трансферное окно.

«Позиция номер один для усиления в «Спартаке» – центральный нападающий. Вторая позиция – профильный левый защитник. При всём уважении к Роману Зобнину, Илье Самошникову, мощного левого защитника «Спартаку» не хватает. Современного, физически сильного, быстрого, с левой ногой», — сказал Маньяков в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» занимает пятое место в Мир Российской Премьер-Лиге после 26 туров. В активе красно-белых 45 набранных очков. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет четыре очка.